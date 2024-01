Sky, Marchetti: "Samardzic, il Napoli è avanti sulla Juve per un motivo"

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte: “Spero che la strategia del Napoli non sia cambiata e che vogliano intervenire in tutti i reparti. I nomi sui quali il Napoli sta lavorando sono quelli (Samardzic, Ngonge, Baràk) ai quali aggiungo Traoré. Il discorso legato a Samardzic è quello più intrigante. Io credo che, rispetto alla Juve, il Napoli sia avanti anche se le trattative sono più lunghe, ci sono tempistiche e paletti che il Napoli ha sempre messo e che hanno reso la società solida dal punto di vista economico. E da questo modus operandi il Napoli non derogherà mai. Il Napoli avrebbe messo sul piatto 40mln circa per Samardzic e Perez.

Martinez Quarta è un altro nome per la difesa ma non credo che la Fiorentina abbia intenzione di avviare una trattativa per il suo giocatore. Sempre per la difesa ci sarebbe Theate che, però, è mancino mentre il Napoli preferirebbe un destro. A centrocampo ci sono molti tavoli aperti ma nessuno nome è più avanti rispetto ad un altro. Alla società di De Laurentiis occorre un giocatore fisico di interdizione. Credo che con il ritorno dalla Spagna di De Laurentiis si possano accelerare le trattative.