Sky, Marchetti: "Smentisco una cosa che si dice su Osimhen"

TuttoNapoli.net

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Non è vero che senza Osimhen il Napoli non possa segnare: Politano, Simeone, Raspadori sono ottimi giocatori. Credo sia un problema di convinzione, non di qualità della rosa. Agli azzurri serve una vittoria contro una squadra avanti in classifica per ritrovare sicurezza.

Gli azzurri hanno scoperto che possono adattarsi a più moduli: col Milan probabilmente Mazzarri si schiererà con la difesa a tre/cinque, ma non è escluso faccia scelte diverse, magari mettendosi a specchio. La duttilità è una risorsa l’importante. Mazzocchi entrato con grande entusiasmo, non vedeva l’ora di indossare la maglia del Napoli e questa voglia ha convinto il club a prenderlo: se questo entusiasmo riuscisse a germogliare, sarebbe risorsa importante. Lindstrom sa fare l’esterno ma credo ci voglia un po’ di pazienza, non è facile adattarsi ad un nuovo campionato: il periodo di ambientamento è soggettivo".