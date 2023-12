Sky, Marchetti: "Sorteggio difficile, ma si sapeva. Ma il Napoli se la giocherà"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Il tuo giudizio sui sorteggi europei?

“Non potevamo aspettarci cose enormemente differenti, i secondi posti nel girone non lasciano troppe speranze. Quando sei costretto a pescare tra le big del calcio europeo, come caschi caschi male. Questo è successo alla Lazio, che affronterà una squadra che storicamente mette sempre la Champions League nel mirino anche se il Bayern Monaco non sta vivendo il miglior momento storico, visto anche il secondo posto in campionato dietro il Bayer Leverkusen. Anche se dovesse arrivare al massimo della condizione, la Lazio partirà sicuramente sfavorita. Inter e Napoli contro le due spagnole possono giocarsela, bisognerà vedere il loro stato di forma. Oggi Atletico e Barcellona sono squadre diverse rispetto agli scorsi anni, hanno meno campionissimi e fanno meno paura, ma sono comunque temibili. Inter e Napoli se la possono giocare, sapevamo comunque che sarebbe stato un sorteggio difficile. In Europa League il Feyenoord ha fatto l’abbonamento con la città di Roma, mentre per il Milan bisognerà vedere mai come in questo caso come arriverà a febbraio. Un Milan in condizione e in salute può vincere anche con il Paris Saint Germain e non teme il Rennes, se invece ha dei problemi può perdere con chiunque".