Sky, Marchetti: "Tudor attende una risposta di ADL, ma occhio a Mazzarri"

“Tudor-Napoli, a che punto siamo? C’è attesa da parte dell’entourage di Tudor di una risposta definitiva da parte di De Laurentiis che ha incontrato l’allenatore ed il suo procuratore per approfondire dinamiche economiche ma anche relative alla durata del contratto". Queste le parole a Radio Marte del giornalista di Sky Luca Marchetti: "Tudor avrebbe voluto un contratto più lungo rispetto ai sette mesi offerti dal patron azzurro più clausola per un eventuale ulteriore anno esercitabile da parte del club. Ma si accontenterebbe anche di 7 mesi. Per il momento questa risposta ancora non c’è stata: forse il patron vuole prendersi un po’ di tempo per rifletterci dopo aver conosciuto le idee del possibile nuovo allenatore del Napoli e magari confrontarle con quelle di qualcun altro. Resta la possibilità Mazzarri ed eventualmente un altro nome a sorpresa di cui però al momento non si sa assolutamente nulla e sarebbe strano perché in pratica mezza stampa d’Italia sta seguendo con interesse la vicenda.

Tudor resta il nome caldo, ma finché non arrivano conferme resta aperta la porta con De Laurentiis che è abituato anche a sorprendere. 4-3-3 modulo inderogabile per De Laurentiis anche relativamente al nuovo tecnico? De Laurentiis chiede il 4-3-3 perché ha una squadra costruita per giocare con questo sistema. Poi le varianti ci sono, è nelle corde del Napoli anche il 4-2-3-1 come hanno dimostrato Spalletti e lo stesso Garcia. Altri moduli non li vedo indicati, sarebbe stupidì cercare di forzare la mano per inseguire un’idea tattica che per essere appresa richiederebbe tempo di adattamento da parte dei calciatori e anche magari qualche intervento sul mercato nella finestra di gennaio. Poi ovviamente gli allenatori intelligenti sanno valorizzare il patrimonio della squadra al meglio. Tudor allenatore giusto per il Napoli? Difficile dirlo, Tudor è un ottimo allenatore, ha allenato anche in piazze importanti conseguendo risultati di un certo rilievo anche in situazioni difficili. Ha personalità e carattere ed idee calcistiche molto precise. Per questi motivi può essere la persona giusta. Poi bisogna considerare gli obiettivi ed anche gli allenatori a disposizione e quelli che possono fare eventualmente al caso del Napoli: le varianti da considerare in questa vicenda sono davvero tante.

Conte pratica archiviata? Secondo me sì, se ci fosse stata anche solo una possibilità De Laurentiis l’avrebbe cavalcata a prescindere. Noi non abbiamo segnali da questo punto di vista e tra l’altro Conte l’ha detto tre settimane fa che non avrebbe accettato squadre in corsa. Non ci sono i presupposti per iniziare questo tipo di avventura”.