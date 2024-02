Sky, Marchetti: "Vincere in Italia non è mai scontato", e fa l'esempio del Napoli

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Sky Luca Marchetti scrive

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Chiunque ha vinto negli ultimi anni (in Italia) ha avuto dei grandi meriti. La coda della Juventus che ha dominato per 9 stagioni in Italia. Forse adesso ci renderemo conto di quanto incredibile sia stata quella striscia, visto che nessuno, dopo, è riuscito neanche a bissare il successo dell’anno precedente.

L’Inter di Conte che ha trovato un acceleratore straordinario su una base costruita negli anni precedenti e che è servita da trampolino per le stagioni seguenti. Il Milan che ha trovato nel gruppo coeso (dirigenza, staff e squadra) la sua straordinaria forza. La stagione perfetta del Napoli che ha coronato un sogno atteso 33 anni, costruito in tanti anni e depauperato in pochi mesi. Proprio Napoli potrebbe essere l’esempio per spiegare quello che cercavamo di scrivere: le tre gambe reggono se sono insieme: da soli difficilmente si può percorrere molta strada. Non certo la stessa che si era percorsa fino a quel momento".