Sky, Marianella ottimista: "Con questo Barça il Napoli se la può giocare”

TuttoNapoli.net

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Massimo Marianella, giornalista e telecronista Sky: "Napoli, Inter e Lazio affrontano in Champions squadre molte forti che sono nel momento meno brillante della loro stagione. Il Barcellona è quella che sta peggio, perché l’annuncio di Xavi che se ne va, i risultati che non arrivano, non gioca nel suo stadio, è veramente in un anno molto complicato. Il Napoli, quindi, ha tante carte da giocarsi. Quello che a noi c’era sembrato un sorteggio pessimo per le italiane in realtà non è un sorteggio buono, ma sono cresciute le potenzialità delle nostre squadre e quindi la percentuale è aumentata per tutte le nostre formazioni.

Finalmente nel Napoli ci sarà Osimhen, con o senza sono due squadre diverse. Col Barcellona deve essere quello nel finale conto il Milan o anche quello visto in Supercoppa contro la Fiorentina, una squadra di personalità che sa trovare nelle difficoltà uno slancio in una stagione che va ricostruita. La società ha fatto il suo: ha cambiato giocatori, ha provato a cambiare l’allenatore. Adesso i giocatori devono fare il loro e mi aspetto che possano farlo. La Champions può dare un senso alla stagione, credo che con questo Barça il Napoli se la può giocare”.