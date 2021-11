Sky, Marianella: “Spalletti non è stato trattato bene all’Inter. Tornerà fiero a Milano”

Il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha parlato del ritorno a Milano di Luciano Spalletti in occasione del match di domenica tra Inter e Napoli: “Per le caratteristiche da allenatore e di uomo, di temperamento, Spalletti non è stato trattato benissimo dall'Inter per quello che ha fatto. Tornerà fiero di quello che sta facendo adesso e davanti all'Inter”.