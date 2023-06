Sky, Marocchi su Garcia: "Deve cambiare il più possibile. Osimhen ci andrà a nozze"

Giancarlo Marocchi, tramite Sky Sport, ha commentato l'arrivo di Rudi Garcia al Napoli

Giancarlo Marocchi, tramite Sky Sport, ha commentato l'arrivo di Rudi Garcia al Napoli: "Quando un allenatore arriva in una piazza che ha vinto così bene, deve cambiare più cose possibili. E Rudi Garcia è anche diverso rispetto a Spalletti. Se non cambiasse nulla sul mercato per me Osimhen andrebbe a nozze con lui. Io avrei preso Sousa che è più simile a Spalletti, comunque".