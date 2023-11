Sky, Minotti: "Ostigard ha grandi potenzialità, ma in Champions preferisco Natan"

Il talent SKY Lorenzo Minotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Il talent SKY Lorenzo Minotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Indubbiamente l’assenza di Osimhen ha tolto qualcosa al Napoli e li ha preoccupati, ma è stata anche un’opportunità per Raspadori, per dare continuità alle sue prestazioni ed assumersi qualche responsabilità. Lui è un calciatore forte e finalmente lo ha potuto dimostrare, e credo che anche stasera potrebbe essere protagonista perché è maturato tantissimo e potrà essere un punto di riferimento per i compagni.

Ostigard? Ha grandi potenzialità, ma la Champions è l'opportunità per Natan per adattarsi al calcio europeo e aumentare le sue conoscenze calcistiche. Il brasiliano mi sembra un calciatore molto interessante, ma voglio vederlo dal vivo perché secondo me ha grandissime potenzialità.

Calcio italiano in Europa? Il Milan ha sorpreso più di tutti, aveva davanti un avversario di primo livello ed ha tirato fuori il meglio di sé. Non è stato fortunato nei sorteggi, ma ieri hanno fatto un’impresa e potranno lottare fino alla fine. Per la Lazio invece grandissima col Feyenoord perché non era facile. La squadra di Sarri ha vinto una partita sporca, e non è mai facile in queste situazioni. Sono stati bravi ad ottenere il massimo da una situazione dove non c’era bel gioco, ma è venuta fuori la concretezza. E soprattutto saranno contenti i tifosi biancocelesti perché è tornato a segnare ed a sorridere Ciro Immobile”.