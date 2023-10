Sky, Modugno: “Atteggiamento provocatorio di Osimhen. Su Meret c’è accanimento”

Lui ha un carattere molto particolare e c’è un po’ di accanimento, in passato c’è stato un problema portiere ma non non era così enfatizzato dalla gente”.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, presente negli studi di ‘Giochiamo D’Anticipo’, ha parlato della partita persa dal Napoli contro il Real Madrid in Champions e del prossimo impegno con la Fiorentina: “Questione Osimhen e mancata battuta dei calci di rigore? Quello del calciatore è un atteggiamento provocatorio. Sono rimasto molto colpito dalla grande maturità mostrata dai tifosi nel caso specifico, avrei legittimamente potuto aspettarmi delle reazioni differenti. Posso capire una reazione d’istinto, ma tutto il resto no: non ci sta che tolga le foto, che non esulti, che non batta i rigori e che sia distaccato nonostante il tanto impegno che mette in campo.

Errore di Meret sul terzo gol del Real? Non c’è stato un plebiscito in favore del portiere azzurro, ma ho sentito diversi pareri contrastanti. Il tiro era forte e deviato, ma centrale. Considerando che parliamo del portiere campione d’Italia, qualcuno si aspettava qualcosa in più. Non è colpa sua, ma è una situazione che si può discutere.

Sia lui che il Napoli hanno una sola responsabilità: l’anno scorso c’è stato un momento in cui le strade devono separarsi, ci sono delle storie che nascono male. Appena arrivato si fa male e viene sostituito da Ospina, poi subisce qualche altro infortunio. E’ una storia tormentata. Lui ha un carattere molto particolare e c’è un po’ di accanimento, in passato c’è stato un problema portiere ma non non era così enfatizzato dalla gente”.