Sky, Modugno: "C'è un motivo preciso per cui Ostigard non gioca"

L'ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

“Dopo la vittoria di ieri c’è la consapevolezza che si può ancora finire in modo dignitoso la stagione, almeno per prendersi l’Europa che è la dimensione del Napoli da 14 anni. A questo punto – ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - sarebbe un peccato non finire la stagione almeno tra le prime 6-7. La gara di ieri ha detto che la squadra è ancora viva, poi su quello che doveva, non poteva, essere questa stagione è chiaro che fa rabbia. Per certi versi i tifosi sperano che finisca quanto prima questo tormento.

Perché Juan Jesus è inamovibile? Su Ostigard c'è stata uniformità di vedute da parte di tutti gli ultimi allenatori del Napoli. Il norvegese ha limiti tattici? Più che altro ha limiti in impostazione. Ha una buona struttura fisica, è il migliore sulle palle alte ed anche ieri poteva rendersi utile: Calzona ci ha pensato, ma poi ha scelto altro nella rifinitura, dopo aver fatto le sue prove. In generale, il Napoli ha quattro difensori dello stesso livello, poi Rrahmani che ti dà qualcosa in più. In fase di costruzione, Ostigard ha qualcosa in meno degli altri.

Come tutti spero che il Napoli contro il Frosinone approcci in modo diverso dall’ultima gara con l’Atalanta, ma il gruppo anche per quella gara, come per quella di ieri, era convinto di poter far bene. In questa stagione però non riescono certe cose, evidentemente”.