Sky, Modugno: "Con la Roma tornano i titolarissimi. Lukaku-Osi hanno una cosa in comune"

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato a Radio Marte: “Con tutta la consapevolezza delle difficoltà e delle insidie credo che a Mazzarri non manchino prospettive interessanti come la zona Champions da conquistare, prioritaria anche dal punto di vista strategico. E poi c'è la Supercoppa e in due partite secche ti puoi togliere lo sfizio, il piacere di portare un trofeo a casa. Osimhen e Lukaku sono i due centravanti dominanti e differenti del campionato italiano, gli unici due centravanti immarcabili.

Se stanno bene non c'è difesa del nostro campionato che li possa tenere. Con caratteristiche simili ma sostanzialmente diverse; Osimhen che esprime quell'energia, quella forza, quella vitalità, quella capacità di andarsene a campo aperto. La forza fisica di Lukaku è impressionante e quindi se pensi a due facce di Roma-Napoli pensi a loro.

Aspettiamo ma sabato sera a Roma dovrebbero tornare i titolarissimi. Le scelte davanti e in mezzo al campo credo siano abbastanza lette, vedremo dietro. In Coppa Italia c'è stata forse una gestione estrema ma, secondo me, anche opportuna perché bisognava amministrare le risorse, quelle fisiche e mentali e c'era anche da coinvolgere quelli che giocano meno. E paradossalmente la partita l'hai persa quando sono entrati gli altri. Questa è diventata la discriminante dell'analisi ma secondo me non è il fattore per il quale il Napoli ha perso ed è uscito. Con la Roma, chiaramente, torneranno gli altri”.