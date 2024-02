Sky, Modugno: "Con Osimhen il 4° posto è fattibile. Lindstrom? Si sente esterno sinistro"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Con Osimhen il Napoli ovviamente avrà maggiori possibilità di arrivare quarto, Victor ha dato tantissimo al Napoli, è stato il bomber dello scudetto, ma parimenti ha avuto molto da Napoli e dal Napoli, che gli ha concesso tutto ciò che merita un campione del suo livello, forse andando anche oltre. Spero che al suo ritorno dalla Coppa d'Africa, sappia essere il solito Osimhen, quello decisivo che tutti conosciamo.

Quante percentuali per il quarto posto? Sono importanti, significative. Considerando il numero delle rivali, che restano cinque o sei, e la loro alternanza di ambizioni e di umori, dico che il Napoli è la più forte con l'Atalanta, che vive una fase sicuramente brillante. Le probabilità per il Napoli sono alte. Il Napoli cattivo del finale di gara mi fa essere molto fiducioso e ottimista.

Il ruolo di Lindstrom? Posso dire cosa ne pensa Jesper: si sente esterno di sinistra. In Germania ha giocato al centro o a destra, ma lui si trova più a suo agio dal lato di Kvara. Per usarlo lì anche nel Napoli, però, servirebbero equilibri differenti, spostando magari il georgiano in posizione più accentrata con maggiore costanza. Traorè è un giocatore in crescita di condizione, per il club è una mezz’ala, in teoria l’erede di Zielinski, anche se calciatori della qualità di Piotr sono difficili da trovare”.