Sky, Modugno: "Conte era l'unica alternativa, ora ADL sosterrà Garcia"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto per le ultime da Castel Volturno

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto per le ultime da Castel Volturno: "Faccio fatica ad interpretare l'espressione del viso, l'umore però lo posso immaginare. La sua è una presenza forte, voluta, annunciata. Un segnale e anche un po' una necessità.

C'è l'esigenza di ripartire insieme dopo una riflessione seria che si è conclusa ieri col tentativo di puntare su Conte. Sfumato lui non sembrano esserci altre alternative e quindi si va avanti con Garcia che vive una condizione che possiamo immaginare di amarezza e disagio ma per il quale la società è pronta a fare uno sforzo per sostenerlo affinché il Napoli possa ritrovare se stesso".