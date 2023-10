Sky, Modugno: "Conte gradito dalla società, c'è un precedente con l'Italia"

Lo ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno intervenendo in “Marte Sport Live” su Radio Marte

“Esonero Garcia? La posizione Conte è aperta, il Napoli è alla ricerca di un padrone. Questa situazione va avanti da giorni, già dopo Napoli-Lazio". Lo ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno intervenendo in “Marte Sport Live” su Radio Marte: "Si fa fatica a sapere quello che accadrà. Conte è il nome giusto per sostituire Garcia? Venne a Napoli quando era il CT della Nazionale ed era già gradito, venne accolto dalla società in modo emblematico. È un grandissimo professionista, anche se io non sono mai per gli esoneri e sono per le persone che hanno il tempo di lavorare.

E’ innegabile però che il Napoli abbia tanti problemi e mi sento di dire che questo non è il Napoli di Garcia. Certo, ci sarebbe il tempo per invertire questa tendenza. Però, c'è anche la società che deve fare le valutazioni in prospettiva e capire se con Garcia si possa pensare in grande, perché gli azzurri non sono una squadra che deve lottare per le prime 4, ma deve difendere lo scudetto. I propositi dei partenopei sono quelli di obiettivi alti".