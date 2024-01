Sky, Modugno: “Dopo 7 mesi mi aspetto qualcosa da Lindstrom, finora è stato anonimo”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “La Supercoppa? C’è la speranza che possa essere una scintilla in grado di riaccendere il Napoli e cambiare l’inerzia della stagione. Con la Salernitana si è vinto all’ultimo secondo e con un episodio che è girato bene quando ormai lo stadio si stava svuotando e preparando alla contestazione. Una vittoria in questa competizione può riportare calore.

Nelle gerarchie del club il trofeo in palio questa settimana è all’ultimo posto. Per quanto riguarda le possibilità di successo, parliamo di partite secche in cui può succedere di tutto. Mi piace pensare che in questi momenti i calciatori abbiano voglia di dimostrare qualcosa e di voler uscire dalle difficoltà. Poi è chiaro che le insicurezze e le fragilità ci sono, come ribadito da Rrahmani nell’intervista post-gara di sabato.

Preferenza tra Supercoppa e Champions? Dal punto di vista societario, qualificarsi alla massima competizione europea porta prestigio e programmazione per il futuro. Inoltre eleverebbe lo status degli stessi calciatori.

Zielinski verso l’Inter? Mi dispiace che si discuta la professionalità del ragazzo, che ama Napoli ma può avere voglia dopo tanti anni di esperienze diverse. Il club una scelta su di lui l’aveva fatta in estate, ma il calciatore ha rifiutato di andare in Arabia.

Lindstrom? Dopo 7 mesi mi aspetto dal calciatore anche che dia qualcosa alla squadra. Il calciatore quando è stato impiegato è sempre stato abbastanza anonimo”.