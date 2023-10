Sky, Modugno: “Garcia per ora resta, ma Conte potrebbe cambiare certi piani”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero, ha parlato del futuro di Rudi Garcia

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero, ha parlato del futuro di Rudi Garcia dopo il ko casalingo del Napoli contro la Fiorentina: “Per il momento Rudi Garcia Resta, ma non so quale sia la scadenza e se la determinerà il campo o una riflessione che Aurelio De Laurentiis sta portando avanti. La riflessione è aperta, si vuole aiutare l’allenatore nel suo percorso ma il mercato offre delle soluzioni che si possono cogliere.

Qualora ci dovessero essere delle aperture per un profilo come Antonio Conte, dei pensieri fatti per il futuro potrebbero diventare attuali. La scelta che deve fare ADL dipende anche dal mercato, la decisione non si può sbagliare una seconda volta considerando le ambizioni e la forza di questa squadra. Il leccese andrebbe coinvolto, andrebbero poi trovati degli accordi economici. Anche Tudor è libero, ma per cambiare completamente un progetto serve un tecnico che coinvolga completamente: Antonio Conte è quel profilo”.