Sky, Modugno: “Il Napoli doveva spendere tutto il tesoretto di Kim per un sostituto di livello”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “Ancora adesso ci si domanda di chi siano le responsabilità di questo inizio di stagione. Le colpe vanno distribuite tra la società, Rudi Garcia che di errori ne commessi tanti e i giocatori che scendono in campo. Queste considerazioni però appartengono al passato, il Napoli deve conquistarsi la qualificazione agli ottavi di Champions e raggiungere il quarto posto in campionato. Il raggiungimento della massima competizione europea il prossimo anno porta denaro, prospettive, immagine e gloria al club. Gli errori commessi li ricordano il campo e la classifica, tutti i giorni.

L’obiettivo, quest’anno, doveva essere quello di riproporsi come una candidata al titolo. Con il distacco di 14 punti dalla prima che c’è adesso, si è fuori dalla corsa a novembre.

Giudizio sul mercato estivo del Napoli? Secondo me si è sbagliata la strategia. Dal momento che si sapeva della partenza di Kim, bisognava spendere tutto il tesoretto per trovare un sostituto del suo livello. Si è invece deciso di redistribuire la somma su più calciatori. Secondo me il centrale difensivo non rientra tra gli obiettivi di gennaio”.