Sky, Modugno: "Infantino? Avrebbe fatto lo stesso anche con il Napoli"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Marte commentando il video di Infantino

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Marte commentando il video di Infantino che ieri sera ha dato il benvenuto alla Juventus al Mondiale per Club dopo l'uscita dalla Champions League del Napoli: "Secondo me la Fifa ha la sua comunicazione, già impostata. Quindi se avesse vinto il Napoli Infantino avrebbe dato il benvenuto agli azzurri nel Mondiale Per Club un minuto dopo la vittoria così come accaduto per la Juventus.

Insomma non ci vedo nulla di particolare nel dare il benvenuto alla Juve un minuto dopo la fine della partita tra Barcellona e Napoli. C'è la possibilità di restituire almeno una dignità alla stagione del Napoli. Data la situazione economica, la società potrebbe anche permettersi una stagione senza le coppe però c'è ancora una possibilità non so per quale Europa".