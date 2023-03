Sky, Modugno: “Kvara il peggiore con la Lazio: zero dribbling e assist a Vecino”

Francesco Modugno, ospite negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, ha commentato la sconfitta interna degli azzurri contro la Lazio

Francesco Modugno , ospite negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, ha commentato la sconfitta interna degli azzurri contro la Lazio: “L’obiettivo è vincere lo Scudetto, i record e i punti sono una decorazione. La storia si fa vincendo, l’obiettivo uno solo. Il Napoli ha vinto solo due titoli e l’ultimo risale a 33 anni fa. Quando si è vinto in passato c’era Maradona, quello che arriverà sarà il primo titolo ‘umano’.

Una serata come quella con la Lazio può starci, può darsi ce ne saranno altre. Onestamente la cosa che conta è vincere lo Scudetto, anche con un punto di vantaggio. Sarri? Ha giocato la partita che doveva e poteva fare, visto che affrontava una compagine più forte. Un’assenza importante negli azzurri è stata quella di Mario Rui, il peggiore in campo è stato Kvara: ha servito l’assist a Vecino e non ha mai saltato l’uomo”.