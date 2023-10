Sky, Modugno: “L’idea di ADL è di parlare alla squadra al completo, vuole sancire il patto del rilancio”

"In queste sfide Garcia consapevolmente si gioca tutto e non lo farà con il suo miglior Napoli".

Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "Dopo oggi, anche domani Aurelio De Laurentiis assisterà dal vivo all’allenamento del Napoli a Castel Volturno. L’idea del presidente è quella di parlare alla squadra al completo per sancire il patto del rilancio in vista delle tre partite con Verona, Union Berlino e Milan. In queste sfide Garcia consapevolmente si gioca tutto e non lo farà con il suo miglior Napoli. Aspetta che rientrino tutti i suoi nazionali".