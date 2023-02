Sky, Modugno: “Marocchi? Nessuna malizia, gufata o mancanza di rispetto verso il Napoli”

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero: “Marocchi? Penso che da appassionato di calcio, che vorrebbe vedere una competizione più aperta e vivace, abbia detto a Dionisi di vincere domenica per raccontare qualcosa di differente. Il tutto con parole giuste, da uomo di sport e che ne ha viste tante. Senza nessuna malizia, gufata o mancanza di rispetto nei confronti del Napoli. I napoletani intelligenti, la stragrande maggioranza lo sono, non possono aver pensato a null’altro.

Chi lo ha fatto è malato di un vittimismo e provincialismo che non dovrebbero appartenere alla nostra città per storia e cultura. Sarebbe un’offesa ai napoletani. Un dato statistico: se pure avesse detto qualcosa di sgradevole, con tutte le cose belle enunciate in passato saremmo in un rapporto di uno a un miliardo.

Io dico che il Napoli nel 2017/18, per paradosso per come lo ha perso, ha vinto lo Scudetto se consideriamo i 91 punti realizzati ed il gioco espresso. Può sembrare un ragionamento provinciale ma non lo è, anzi è oggettivo. Champions League? Deve essere uno sfizio, mentre lo Scudetto è un obiettivo”.