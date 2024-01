Sky, Modugno: "Napoli disposto ad arrivare a 35mln per Dragusin"

Francesco Modugno, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciomercato sul Napoli

Francesco Modugno, intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su 11 Televomero, ha parlato delle ultime notizie di calciomercato sul Napoli e della gara che domenica gli azzurri giocheranno in casa del Torino. Questo il pensiero del giornalista Sky: "Mercato Napoli? Sulla valutazione di Dragusin va fatta una contestualizzazione del momento degli azzurri e delle trattative: in questo momento tutti cercano dei difensori centrali, ce ne sono pochi e quelli che si trovano costano molto. Il Napoli ha bisogno di fare qualcosa perché Natan starà fermo per un po', le fragilità del reparto arretrato sono evidenti e nelle gerarchie in questo momento Ostigard è indietro. Mazzarri vuole un difensore veloce, strutturato e che sia forte di testa. 35 milioni sono una cifra a cui il club può e vuole arrivare, magari inserendo nell'affare il centrale norvegese e anche Zanoli. Per il laterale si tratta sulle modalità di eventuale trasferimento.

Mazzocchi? La sua è una storia di calcio meravigliosa. Lui ha firmato stamattina il contratto, poi sugli aspetti tecnici dell'ufficialità non mi soffermo. Politano? C'è un discorso avviato per il rinnovo, che però è lento e faticoso rispetto a quelle che erano le aspettative. Dall'altra parte c'è la pressione dell'Arabia, che vuole fortemente il giocatore. In questo momento per lui ci sono aperte, allo stesso modo, sia la strada della permanenza che dell'addio.

Dichiarazioni De Laurentiis post-Monza? Siamo al 20°anno di gestione ADL, ne abbiamo viste tante in tutti i sensi. Io sinceramente apprezzo il fatto che il presidente si sia esposto, assumendosi delle importanti responsabilità nel momento in cui le cose non stanno andando bene. Formazione per Torino-Napoli? Secondo me Gaetano è un elemento giovane e di qualità, che in questa rosa ci sta bene. Andrà poi valutata la condizione di Politano. Futuro Mazzarri? Se il Napoli arrivasse quarto, il che rappresenterebbe un miracolo per come si è messa la stagione, la proprietà dovrebbe riflettere seriamente sulla possibilità di lasciargli ancora la panchina".