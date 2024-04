Sky, Modugno: "Napoli forte ma svuotato dopo lo Scudetto, un obbligo la rifondazione"

Lo ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

“In queste ultime 8 gare il Napoli deve attingere al carattere e all’orgoglio dopo il ko con l’Atalanta – ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -, visto che nessun calciatore può essere contento di se stesso. Bisogna riuscire a chiudere in modo dignitoso, il che vorrebbe dire poter partecipare alla prossima Europa League.

Per il futuro io sono per una rivoluzione drastica: ad un certo punto i cicli si chiudono e secondo me questo del Napoli si è chiuso. Non dico che quelli che andranno via sono scarsi, ma per me c’è bisogno di un taglio netto: il Napoli è una squadra che si è riempita di tutto nell’anno dello scudetto ed ora si è svuotata di tutto. Poiché non è un interruttore in cui puoi fare un/off va tutto azzerato per me occorre rifondare. Non è neanche una questione tecnica, perché sono tutti giocatori di un certo livello. Si deve ripartire da un nuovo ds? Sicuramente è un tema, anche se devo dire che Meluso è ingiudicabile, perché non gli è mai stata data la possibilità di operare”.