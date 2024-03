Sky, Modugno: "Osimhen non resta a Napoli, il suo ingaggio è il 30% del totale stipendi"

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo a Televomero è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky Sport

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo a Televomero è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky Sport: "Osimhen può restare a Napoli? No, sarebbe un guaio grosso, sarebbe irrazionale. L'ingaggio di Osimhen è più o meno il trenta per cento del monte-ingaggi totale del Napoli e non è sostenibile per un club. Il rinnovo è stato fatto di comune accordo per cogliere le opportunità che verranno che saranno professionali di vita per il calciatore ed economiche per il club.

E' stata un'operazione di alta finanza e di generosità. Il ricavo era a rischio a due anni dalla scadenza. Osimhen poteva anche non rinnovare e invece andrà via lasciando una dote, un patrimonio di emozioni, uno scudetto e un po' di soldi in cassa".