Sky, Modugno: “Politano tentato, al momento Napoli resta la sua prima scelta”

"La volontà di Politano, anche per questione sue personali, è quella di restare in azzurro".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "La volontà di Politano, anche per questione sue personali, è quella di restare in azzurro.

C’è un discorso aperto e avviato con il Napoli per il rinnovo, ma dall’altro lato è tentato dall’Al Shabab con un’offerta da 7 milioni all’anno per tre anni. La sensazione è che per Politano il Napoli resti la prima scelta, ma se dall’altro lato c’è che chi mette sul tavolo tanti soldi bisogna concedergli la possibilità di farsi lusingare”.