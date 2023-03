Sky, Modugno: “Spalletti ha gestito la sconfitta con il sorriso per stemperare”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Complimenti alla Lazio per come ha imbrigliato il Napoli, ma gli azzurri secondo me l'hanno persa innanzitutto tecnicamente, per i troppi errori di rifinitura, per una gestione della palla troppo lenta, per una prestazione tecnicamente inferiore al solito. E ci può stare, sia chiaro. E' stato un piccolo incidente di percorso, del tipo che con la tua auto hai tamponato un'altra vettura rompendo il fanalino. Quindi non è successo nulla: la verità è che lo scudetto il Napoli lo vincerà ma non l'ha ancora vinto. E quindi, al bando le scaramanzie ma forse qualcuno ha pensato che la squadra già l'aveva vinto, e non è così.