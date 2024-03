Sky, Modugno sul nuovo stadio: “ADL ha grande motivazione e un progetto avviato”

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo su Televomero è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky Sport

Nel corso di Giochiamo d'Anticipo su Televomero è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky Sport: "Nuovo stadio a Bagnoli? Dall’intervista si è percepita la voglia di ADL di fare qualcosa di bello e importante. Il progetto riguarda sia lo stadio che il centro sportivo. C’è una grande motivazione del presidente e un progetto avviato, sarebbe un regalo bellissimo alla città ma anche a sé stesso. Sarebbe bello che la proprietà lasciasse in dote, oltre allo Scudetto, anche un nuovo impianto.

Calzona confermato? In caso di qualificazione alla Champions lo meriterebbe, ma mi piacerebbe che si valutassero anche fattori come il gioco e il rapporto con la squadra. L’allenatore è all’inizio di un percorso e ci sono chiaramente cose da aggiustare, come la fase difensiva, ma si è anche ritrovata la via del gol.

Cosa è cambiato con il suo arrivo in panchina? I calciatori, all’arrivo del terzo allenatore in panchina, hanno anche capito che le responsabilità sarebbero state soltanto loro”.