Sky, Modugno: “Tenere Osimhen sarebbe un colpo di lucida follia di ADL”

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di ‘Giochiamo D’Anticipo’, trasmissione in onda su Televomero

Giuntoli e la squadra squadra di lavoro sono per il tifoso una garanzia di competitività, ma bisogna dirsi la verità: per vincere servono i campioni, questi costano. Per pagarli servono i soldi. L’anno scorso c’era un contesto pesante dal punto di vista dell’umore, in questa annata c’è più leggerezza. Non so se la squadra ora sia più forte.

Rinnovo Spalletti? Con l’allenatore probabilmente, rispetto a quanto avviene con i calciatori, si riesce a avere un’incidenza diversa nei discorsi. Non so lui quanto abbia voglia, in questa fase della sua vita, di legarsi a un progetto pluriennale”.