Sky, Modugno: "Valutazioni in corso su Perez. Ostigard può restare"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Perez può saltare? Da ieri sera, c'è questa valutazione: riflessione in atto, e sembra anche abbastanza orientata. Tra Ostigard e Perez, per me, non c'è tutta questa differenza, e nemmeno i dieci milioni dell'investimento, tra quelli da versare all’Udinese e quelli da incassare per il norvegese, forse valgono la differenza di valori presunta tra i due. Ci sono dubbi: si penserà ancora un po' sul da farsi.

Con il baricentro più basso Ostigard potrà esprimersi a determinati livelli e fare buona figura. Dendoncker può agire in quel ruolo, in caso di necessità? Una società, un'azienda, in questo momento, fa una valutazione sia tecnica sia economica. Se ci si pone la domanda sulla bontà dell'operazione, ci sta che si possa rinviare l'acquisto di un difensore forte all'estate. Vero che sarebbe già dovuto arrivare, a inizio gennaio, ma evidentemente altri profili non sono riusciti a prenderli prima.

Perez è un buon difensore, ma lo è anche Ostigard. L'uno è davvero migliore dell'altro? Al 70%, resta Ostigard? In questo momento, è uno scenario possibile. A luglio arriverebbe un difensore forte, a questo punto? Il Napoli, in estate, dovrà agire in base alle competizioni che dovrà disputare: è una questione di appetibilità per arrivare a certi calciatori che sarebbero avvicinabili in caso di Champions o Europa League, non senza. Se fai la Champions League, un Calafiori, per fare un nome, sarebbe prendibile; senza, invece, la vedo dura”.