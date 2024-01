Sky, Modugno: "Zielinski? Proposta ADL non è al ribasso, la città si alimenta di falsità"

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato anche del mancato rinnovo di Zielinski

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato anche del mancato rinnovo di Zielinski: "Rinnovo al ribasso? Non è vero! Napoli si alimenta di questa verità parallela, ma non è così. Il Napoli ha offerto a Zielinski più o meno le stesse cifre attuali. Non faccio il contabile o il procuratore, ma con i bonus sono le stesse cifre attuali sostanzialmente. La proposta è importante e seria, poi ci sono bonus alla firma e commissioni, ma ci sta dopo 8 anni avere anche nuove sfide, l'Inter in questo momento ha un progetto vincente e lui è all'ultimo contratto della vita.

Ci sta la trattativa, anche la dialettica forte, alcune possono aver dato fastidio, così come può aver dato fastidio il temporeggiare di Zielinski, ma sono due aziende che trattano. Arabia Saudita? Lui rifiutò come scelta di vita, ma non significò restare a Napoli a vita. E' un altro falso storico di cui si alimenta la nostra città".