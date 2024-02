Sky, Ugolini: "Domenica torna la difesa a quattro. Serve svolta per media-punti"

In diretta da Castel Volturno il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha raccontato le ultime dal campo in vista della gara di domenica

In diretta da Castel Volturno il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha raccontato le ultime dal campo in vista della gara di domenica contro il Verona: "La quota Champions è fissata a 68 punti, servono 2 punti di media a partita, il Napoli ora è fermo a 1,5 a gara. Bisogna farlo subito, domenica c'è il Verona, rientrano Simeone, Kvaratskhelia e forse anche Meret e il ritorno alla difesa a quattro. Ngonge può avere spazio a gara in corso".