Sky, Ugolini: "Dopo Conte, Garcia per ADL è la scelta migliore. Ma il tecnico sa bene una cosa"

Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Oggi, attorno alle 16, è arrivato a Castel Volturno il presidente Aurelio De Laurentiis. Non era attesa la sua presenza, doveva venire domani. Ha anticipato il suo arrivo per incontrare l’allenatore e i dirigenti non i giocatori che probabilmente incontrerà domani, quando sarà presente all’allenamento con il rientro di tutti i nazionali.

Rapporto tra De Laurentiis e Garcia? E' improntato alla cordialità. Il presidente ha fatto le sue verifiche, ha ritenuto opportuno contattare Antonio Conte perché c’era una situazione di grave difficoltà. Ha spiegato il suo punto di vista a Garcia, gli detto di correggere determinate situazioni. La sua presenza a Castel Volturno lo testimonia. Ha garantito il suo sostegno nel momento in cui è sfumata la pista Conte. E’ ovvio che Garcia non è nelle migliori condizioni, ma è un rapporto di lavoro. In questo momento il tecnico ha il sostegno della società, sembra un controsenso per quello che è successo, ma dopo Conte Garcia per De Laurentiis è la scelta migliore. Quindi sta cercando di metterlo nelle migliori condizioni per lavorare al meglio. E’ ovvio che Garcia sa benissimo che il suo futuro è appeso ai prossimi risultati della squadra. C’è un rapporto di rispetto dove ognuno deve rispettare il proprio ruolo”.