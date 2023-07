Sky, Ugolini: “Dopo una partita ho capito che potesse accadere qualcosa di importante”

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare: “C’erano tante incognite sul Napoli. Via Koulibaly e dentro Kim. Anche Kvaratskhelia, nei primi allenamenti era straordinario, ma quanti ne abbiamo visti di giocatori straordinari in allenamento e poi sul campo non avevano le stesso rendimento? Poi a metà settembre c’è stata Napoli-Liverpool di Champions e lì il Napoli è sbocciato. In quella circostanza è nata la percezione che potesse succedere qualcosa di importante”.