Sky, Ugolini: "Garcia ha tolto certezze al gruppo! Dove sono Mario Rui ed Elmas?"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Con il lavoro in genere si esce da queste situazioni, su una base solida e radicata, e restituendo certezze al gruppo. Il cambio Raspadori, mettere fuori Osimhen... Sono scelte che abbiamo fatto fatica a capire e a seguire.

L'anno scorso nel Napoli ognuno aveva un progetto tattico. Qui il problema è che sono state tolte un po' di certezze a calciatori che hanno fatto benissimo. Penso a Mario Rui, che è in discorso a parte, ma lo stesso Elmas non sta trovando spazio in un progetto tattico in cui può ricoprire più ruoli".