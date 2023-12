Sky, Ugolini: "Grande rabbia per l'arbitraggio di Colombo, secondo il Napoli è stato iniquo"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare nel post-partita di Roma-Napoli.

"Non c'è una bella atmosfera attorno al gruppo-squadra del Napoli. leri anche i tifosi si sono fatti sentire in maniera educata.

Non tutto può essere messo sulla spalle di Garcia. L'effetto rimbalzo si è fatto sentire. Il Napoli non riesce a gestire questa situazione di difficoltà. Grande rabbia per l'arbitraggio di Colombo, che secondo il Napoli è stato iniquo".