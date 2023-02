Sky, Ugolini: “Il lavoro di Spalletti nel primo anno a Napoli è stato sottovalutato”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “E’ stato sottovalutato il lavoro di Spalletti nel primo anno. Questo Napoli è figlio del lavoro di Spalletti, del mercato, delle grandi intuizioni e del consolidamento anche di giocatori come Osimhen. L’exploit del Napoli non dico fosse prevedibile, ma forse bisogna riconoscere qualcosa in più a Luciano Spalletti”.