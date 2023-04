Sky, Ugolini: "Kim e Anguissa dal 1' col Verona. Turnover? Dipende..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Contro il Verona mi aspetto Kim e Anguissa in campo, per il resto dipenderà dalla condizione fisica di alcuni che sono stati impegnati mercoledì. C'è il campionato e il Napoli deve dare un sonoro squillo di tromba per acquisire maggiore certezze per affrontare il passaggio del turno in Champions".