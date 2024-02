Sky, Ugolini: “Mazzarri deve seguire il mercato fatto, 4-3-3 o 4-2-3-1!"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il Lunedì commentando la sconfitta del Napoli contro il Milan

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il Lunedì commentando la sconfitta del Napoli contro il Milan: "Va bene pure tentare il 3-5-1-1 per puntare ad un pari, in emergenza magari, ma ora si deve andare nella direzione del mercato anche nel lavoro settimanale che poi ti porta a vincere le partite. Non devi avere la tentazione. Ieri il Napoli aveva fuori Politano, Raspadori, Lindstrom, Ngonge. Devi giocare con tre attaccanti davanti. La strada è 4-2-3-1 o 4-3-3".