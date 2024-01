Sky, Ugolini: “Samardzic? Credo che alla fine si farà, ma per me la priorità è un’altra”

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il ritiro era l’unico strumento, forse l’ultimo, per far sentire la propria voce e dare un segnale. Perché i colloqui si possono fare anche senza andare in ritiro, ma la scelta è stata inevitabile considerando la caduta libera dimostrata dalla squadra. Ovviamente questa non è la soluzione, ma fino a questo momento la società ha fatto tutto ciò che poteva fare per rimediare agli errori fatti in estate sul mercato. Ha cambiato allenatore, ha attivato i rinnovi e si sta muovendo sul mercato, quindi ai calciatori andava dato un segnale.

Samardzic? Credo sia un’operazione che alla fine si possa concretizzare, perché è anche un’operazione prospettica oltre che per il reparto adesso, che però è un po’ corto con la partenza di Elmas e la coppa d’Africa di Anguissa. Il Napoli ha deciso di portare avanti questa trattativa, è un giocatore importante e che è congeniale alla filosofia della squadra degli ultimi anni. Ma per me la priorità deve essere il difensore centrale”.