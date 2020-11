Sky, Ugolini su Osimhen: "Salterà le prossime due, salvo recuperi a tempi di record"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha dichiarato: "Buone notizie per Osimhen, che non si dovrà operare. Da valutare i tempi di recupero. Difficile vederlo in campo col Milan. La lussazione non è di grandissima entità, per fortuna. Il giocatore dovrà stare a riposo e comincerà le terapie sulla spalla destra per rientrare il prima possibile. Probabilmente salterà le prossime due partite, salvo recuperi a tempi di record".