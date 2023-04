Sky UK, Carragher: "Il Napoli è la miglior squadra d'Europa, può arrivare in finale"

Nel corso di Sky Sport da Anfield, la leggenda Liverpool Jamie Carragher ha speso parole importanti per il Napoli di Spalletti

Nel corso di Sky Sport da Anfield, la leggenda Liverpool ed ora commentatore di Sky Uk Jamie Carragher ha speso parole importanti per il Napoli di Spalletti: "Il Napoli ha fatto grandi risultati in Champions, può arrivare in finale: credo sia in questo momento la squadra che esprime il miglior calcio d'Europa, la migliore d'Europa anche se non ha ancora l'esperienza giusta in Champions".