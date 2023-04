Sky UK, Neville da brividi: "Il Napoli nei top club europei, vorrei vederlo alzare la Champions"

Nel corso di Sky Sport, la leggenda del Man United ed ora commentatore per Sky UK Gary Neville ha parlato del Napoli

Nel corso di Sky Sport, la leggenda del Man United ed ora commentatore per Sky UK Gary Neville ha parlato del Napoli: "L'Italia è sempre stata ai massimi livelli nel calcio europeo, abbiamo visto e siamo cresciuti con il grande Milan di Sacchi e Capello. Ora c'è la Premier a quei livelli e vedremo cosa saranno in grado di fare le italiane, sarebbe bello vedere il Napoli vittorioso in Champions anche in vista di una possibile Superlega tra qualche anno. Il Napoli sta facendo un passo avanti e sta entrando nei grandi club europei. Osimhen? Sì, lo United ne avrebbe proprio bisogno".