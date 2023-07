Sole24Ore, Bellinazzo: "Il Napoli guadagna più delle altre dalle maglie grazie all'accordo con Armani"

Marco Bellinazzo, analista finanziario de il Sole 24 ore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Marco Bellinazzo, analista finanziario de il Sole 24 ore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Quale la ricaduta economica dell’auto produzione delle magliette sull’asset finanziario di una Società calcistica? Normalmente, quando ci sono grandi major che forniscono materiale tecnico alle società di calcio, viene riconosciuta una percentuale sulla vendita dell’abbigliamento sportivo alle società stesse. Quando subentra l’autoproduzione, la percentuale che arriva nelle casse societarie è molto più elevata. L’accordo del Napoli con la maison Armani permette alla società di De Laurentiis di avere il brand della nota casa di moda, riservando la produzione del materiale sportivo alla stessa Società, permettendo ricavi molto maggiori. Ci sono diverse Società - spesso minori - che utilizzano questa soluzione, ma si devono poi sobbarcare l’attività imprenditoriale collegata alla produzione e per molte di queste non è conveniente dal punto di vista organizzativo ed economico.

Ciclone Arabia sul calcio, quali conseguenze? La preoccupazione è lecita e giustificata. L’ingresso prepotente dell’Arabia nel mondo del calcio sta avvenendo sotto gli occhi quiescenti dei vertici del calcio mondiale, di fatto alleato con queste nuove realtà (si vedano i rapporti tra Ceferin e Rijad e tra la UEFA e il Qatar). È evidente che in questo momento c’è una situazione che vede il calcio europeo come un caso di coccio tra la premier League e la finanza sportiva araba, che impoverirà il calcio europeo, laddove la UEFA si perde al momento dietro questioni del tutto secondarie, puntando a reprimere ad esempio la Superlega, proprio mentre non vuole mettere in campo strumenti che siano in grado di preservare tutta la piramide calcistica dell’Occidente. Una possibile soluzione atta ad arginare l’esondazione araba nel calcio occidentale? La Superlega europea è l’unica soluzione che vedo praticabile: i vecchi club potenti dell’Europa potrebbero inserirsi nel torneo, portando ad aumentare i ricavi, rendendo più forti i singoli campionati di riferimento è preservando i modelli democratici e gestionali della storia del calcio. In caso contrario, aspettiamoci un declino sempre più marcato del calcio europeo.