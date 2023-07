Sole24Ore, Bellinazzo: "Milan ha anticipato Napoli nella politica societaria, poi s'è perso"

Marco Bellinazzo, analista finanziario de il Sole 24 ore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte

"Il modello Napoli, basato sul player trading e sulla capacità di scovare talenti in giro per il mondo, quanto è rischioso dal punto di vista sportivo? Il Milan ha anticipato la politica del Napoli, vincendo uno scudetto e poi perdendosi un po' nella stagione appena terminata. È una delle poche soluzioni praticabili, però, per un calcio che è accerchiato da problemi importanti, come i pochi introiti tv e gli stadi fatiscenti.

Certo, la componente di imprevedibilità di questa soluzione è elevata, perché non è detto che possa funzionare sempre. In ogni caso, non è facile al momento individuare strade alternative”.