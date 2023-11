Sportitalia, Criscitiello: "Il Napoli si svegli sui rinnovi! Osimhen? Rischio di perderlo a giugno"

Michele Criscitiello, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Osimhen, per andar via, deve ripetere ciò che ha fatto l'anno scorso. Il Napoli è in tempo per recuperare il rapporto e la discussione che aveva avviato. Non sarà un rinnovo facile, il rischio di perderlo a giugno c'è.

Su Zielinski c’è la Juventus, l’Inter, ma anche Sarri alla Lazio lo vorrebbe. Sarebbe grave perdere Osimhen a zero. Seguo Zielinski da vicinissimo, dai tempi di Udine, quando Guidolin gli faceva fare la prima punta. E’ stato reinventato a centrocampo e sta facendo grandi cose. Il Napoli deve svegliarsi dal punto di vista dei rinnovi contrattuali”.