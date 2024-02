SSC Napoli, Lombardo sulle conferenze: "Niente pre-Cagliari, non ne possiamo fare 110 all'anno"

Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della SSC Napoli, ha preso la parola prima dell'inizio della conferenza stampa di Walter Mazzarri

Il presidente lo disse già nell'ultima conferenza, esprimendo dubbi legittimi nel fare sempre conferenze stampa. 110 conferenze stampa all'anno, quindi circa una ogni 3 giorni, non si possono fare. A volte le faremo, altre volte no. Il mercato è finito, tutti sono rientrati.

Per noi inizia un rush finale, un nuovo campionato e quindi è giusto che il mister parli, per le prossime vediamo. Pre-Cagliari già vi dico che non ci sarà perché parlerà dopo il Genoa, poi prima e dopo il Barcellona e salteremo il Cagliari" ha spiegato Lombardo.