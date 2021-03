SSCN, Avv. Lubrano: “Lazio-Torino? Sentenza positiva, applicato principio di Juve-Napoli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Enrico Lubrano, legale SSC Napoli presso il Collegio di Garanzia Dello Sport: "Juventus-Napoli? Io la chiamavo giustizia, ora è diventato un caso che ha fatto giurisprudenza. Mastrandrea? La decisione pubblicata sul sito della Lega con motivazioni integrali. Per quanto mi riguarda la situazione è assolutamente sovrapponibile a Juventus-Napoli. Questa volta il giudice ha applicato il principio di diritto fornito dal Collegio di Garanzia. Principio di nomofiliachia applicato nella sentenza di Lazio-Torino? Che sia stato applicato il principio di nomofiliachia ce lo conferma la sentenza del giudice sportivo. Si pensa che su questo principio vada anche la corte d’appello. Molto probabile che se si vada al collegio di Garanzia e probabilmente si applicherebbe lo stesso principio. È diritto della Lazio fare ricorso, ma la strada sembra segnata. È una strada oggettivamente molto ardua".

Inoltre, Lubrano, aggiunge: "Io credo che non possa avere grandi speranze la Lazio laddove cerca di contrastare il provvedimento dell’ASL. Si tratta di un’autorità sanitaria. C’è una strada parallela che la Lazio potrebbe percorrere che è l’impugnazione del provvedimento dell’ASL. A quel punto potresti tornare dalla giustizia sportiva e dire che quel provvedimento è stato dichiarato dal giudice competente. Juventus- Napoli scandalo? In diritto tutto è opinabile. Io credo, perché ci ho sempre creduto, che il principio applicato per Juventus-Napoli sia stato di giustizia. Credo che sentenze come quella di Lazio-Torino siano sentenze positive per il calcio italiano. La giustizia sportiva deve gestire la regolarità delle partite. Tutte le partite devono essere disputate. Il rinvio è anche il recupero della fisiologia del campionato che deve essere giocato in tutte le sue partite”.