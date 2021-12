TeleLombardia, Ravezzani: "Considerare Giroud in fuorigioco attivo è processo alle intenzioni"

Il direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani ha espresso il suo parere riguardo la sconfitta del Milan contro il Napoli e riguardo il gol annullato all'ultimo minuto per fuorigioco a Kessie:

"Considerare Giroud in fuorigioco attivo è un processo alle intenzioni. Il regolamento non lo prevede. Ingiusto annullare il gol al Milan. Ma resta il fatto che 8 punti in 7 gare siano segno di una crisi vera. Ora basta con i troppi infortuni. È ora di cambiare qualcosa.

Comunque il Milan ha riserve buone per arrivare quarto. Se non rientrano presto i titolari c’è poco da pretendere. Con Kalulu e Ballo Toure non batti il Napoli e perdi contatto con il vertice".