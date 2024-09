Tgcom, Liguori: "Mourinho meglio di Conte! Come Antonio c'è Allegri..."

Paolo Liguori, direttore di Tgcom, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku è il miglior acquisto di tutta la sessione di mercato, è passato inosservato, ma è un uomo decisivo per una squadra. Fa goal e li fa segnare, poi so che il suo rapporto con Conte è buono. Conte è anche scaramantico e lo avrebbe rivoluto anche dopo l’esperienza all’Inter, Lukaku è un ragazzone che va coltivato dal punto di vista umano. Deve sentirsi circondato d’affetto e stima.

Per me il migliore è Mourinho, solo Guardiola ed Ancelotti sono superiori a lui. Dietro Mourinho ci sono Allegri e Conte. Stimo Conte perché ha avuto risultati, ma anche Mancini ne ha avuti eppure per me è un sopravvalutato. Mancini ha segnalato un terzino arabo alla Roma e la Roma ha fatto un affare commerciale grandissimo, ma del parere di Mancini non mi fido. Lukaku? Ha segnato ovunque, è una quantità enorme di goal. E’ sottovalutato come facevano con Dzeko”.